Bologna-Fiorentina 2-1, decide il gol di Arnautovic (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Marko Arnautovic regala i tre punti al Bologna. I felsinei si impongono 2-1 al Dall’Ara sulla Fiorentina. I padroni di casa trovano il primo successo stagionale e si portano ora a 6 punti mentre la squadra di Italiano subisce un altro stop e resta a anche lei a 6 punti. I viola erano passati in vantaggio al 54? con Lucas Martinez Quarta, che ha appoggiato in rete un assist velenoso di Saponara. Il recupero del Bologna è stato però immediato. Al 59? è arrivato il pareggio con Musa Barrow lanciato da Arnautovic e al 62? è lo stesso attaccante austriaco a raccogliere un assist rasoterra di Kasius e appoggiare in rete il pallone del 2-1, confermandosi capocannoniere con 6 gol in Serie A. La Fiorentina chiude poi in dieci uomini per l’epulsione di Igor per doppia ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – Markoregala i tre punti al. I felsinei si impongono 2-1 al Dall’Ara sulla. I padroni di casa trovano il primo successo stagionale e si portano ora a 6 punti mentre la squadra di Italiano subisce un altro stop e resta a anche lei a 6 punti. I viola erano passati in vantaggio al 54? con Lucas Martinez Quarta, che ha appoggiato in rete un assist velenoso di Saponara. Il recupero delè stato però immediato. Al 59? è arrivato il pareggio con Musa Barrow lanciato dae al 62? è lo stesso attaccante austriaco a raccogliere un assist rasoterra di Kasius e appoggiare in rete il pallone del 2-1, confermandosi capocannoniere con 6 gol in Serie A. Lachiude poi in dieci uomini per l’epulsione di Igor per doppia ...

