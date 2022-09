Archeologia | 30 mila anni fa la prima “sala operatoria” | la scoperta in una grotta

ANSAmed

Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. Per un quadro economico pari a 90euro, nel plesso di via Marconi è ...Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino . Per un quadro economico pari a 90euro, nel plesso di via Marconi ... Archeologia:Israele, trovata zanna elefante 500 mila anni fa - Israele - ANSAMed Dalla Regione Sardegna bonus bebè fino a 600 euro al mese per le famiglie dei piccoli comuni con meno di 3mila abitanti.Forniture acquistate e lavori eseguiti nelle scuole del Comune di Chivasso alla vigilia della loro riapertura. Il Settore Istruzione di Palazzo Santa ...