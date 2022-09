William saluta la sua amata nonna Elisabetta | “C’è sempre stata | nei momenti belli ma soprattutto in quelli più drammatici”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 10 settembre 2022) E’ arrivato pochissimi minuti fa il primo comunicato ufficiale con le parole die Kate che da ieri sera, sono dichi di Cornovaglia e Principe e Principessa di Galles. Si leggono, nel comunicato, parole di cordoglio per la morte della reginaII,nota die figura di riferimento negli ultimi dieci anni anche per Kate Middleton. “Martedì il mondo intero ha perso una leader straordinaria” scrivonoe Kate nel primo comunicato congiunto che è stato reso pubblico pochissimi minuti fa. Quelle che leggiamo, sono le prime parole diche non ha ancora commentato in nessun modo la morte della regina, sua. Come protocollo vuole, lo ha fatto con un comunicato ufficiale, firmato da lui e da sua moglie ...