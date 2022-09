Venezia 79, chi vincerà il Leone d'Oro? I favoriti (secondo noi) (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dalla consegna del premio è tempo del toto-Leone. In pole position ci sono No Bears dell'iraniano Jafar Panahi e Saint Omer, opera prima di Alice Diop. E la Coppa Volpi? C'è chi scommette su Brendan Fraser o Ricardo Darin, e Trace Lysette e Tilda Swinton Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dalla consegna del premio è tempo del toto-. In pole position ci sono No Bears dell'iraniano Jafar Panahi e Saint Omer, opera prima di Alice Diop. E la Coppa Volpi? C'è chi scommette su Brendan Fraser o Ricardo Darin, e Trace Lysette e Tilda Swinton

StefanoGuerrera : il problema di Venezia non è chi ci va ma i brand che invitano senza criterio. Vai a fare il red carpet? TI GUARDI… - Ettore_Rosato : Oggi alle 13.35 sarò in diretta su Antennatre Per chi volesse, si può seguire su il canale 10 in Veneto, 17 in Fri… - BesmirHoxha22 : @LegaSalvini figa ma chi cura la comunicazione in lega? Topo gigio? festival del cinema di venezia…stop agli sbarchi…che c’azzecca?!! - euro_ii : RT @alberto_sanavia: #10settembre 1333: proibito esportare sale da #Venezia per la via del Po con destinazione #Mantova, sotto pena di “lir… - alberto_sanavia : #10settembre 1333: proibito esportare sale da #Venezia per la via del Po con destinazione #Mantova, sotto pena di “… -