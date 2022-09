Spalletti: «Anche io potrei dire che avrei vinto lo scudetto negli anni in cui non ho allenato» (Di sabato 10 settembre 2022) Tanti i temi toccati da Luciano Spalletti nella sua conferenza stampa al termine di Napoli-Spezia, una soprattuto sul turnover e sull’ossessione di molti a questo riguardo «Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli, come qui non succede da nessuna parte, presidente De Laurentiis compreso, vi garba fare questa cosa del “perché gioca lui, perché hai lascito fuori quell’altro”. Oggi Gaetano ci ha dato una mano, si deve giocar tutti, però devi far ruotare qualcuno. Anguissa vi è sembrato al livello dell’altra sera? A me è sembrato in calo, sennò con una sparita come oggi lo avrei lasciato in campo. Poi devi Anche far rifiatare i calciatori. Ndombelè è cresciuto molto e ha fatto bene, poi nel secondo tempo Lobotka fresco ha fatto bene. Funziona che giocheranno tutti. Chi è titolare Lozano o Politano? Scegliete voi chi è il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Tanti i temi toccati da Lucianonella sua conferenza stampa al termine di Napoli-Spezia, una soprattuto sul turnover e sull’ossessione di molti a questo riguardo «Questo è un giochino dove rimanete intrappolati da soli, come qui non succede da nessuna parte, presidente De Laurentiis compreso, vi garba fare questa cosa del “perché gioca lui, perché hai lascito fuori quell’altro”. Oggi Gaetano ci ha dato una mano, si deve giocar tutti, però devi far ruotare qualcuno. Anguissa vi è sembrato al livello dell’altra sera? A me è sembrato in calo, sennò con una sparita come oggi lolasciato in campo. Poi devifar rifiatare i calciatori. Ndombelè è cresciuto molto e ha fatto bene, poi nel secondo tempo Lobotka fresco ha fatto bene. Funziona che giocheranno tutti. Chi è titolare Lozano o Politano? Scegliete voi chi è il ...

