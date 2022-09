Sandra Milo e il sesso a 89 anni: “Non lo faccio più perché non ho tempo” (Di sabato 10 settembre 2022) Come sempre si espone senza giri di parole Sandra Milo. La grande attrice si è raccontata al Corriere della Sera, parlando anche della sua sfera più intima. La diva è stata di recente protagonista di un nuovo format televisivo, “Quelle brave ragazze” insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti. E non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Sandra Milo ha parlato anche del suo rapporto con il sesso, che non la rende più felice in questo momento della sua vita, più che altro perché non ha molto tempo per praticarlo: “No, adesso no. Non lo pratico perché non ho tempo. Ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano”. Non poteva poi mancare un ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022) Come sempre si espone senza giri di parole. La grande attrice si è raccontata al Corriere della Sera, parlando anche della sua sfera più intima. La diva è stata di recente protagonista di un nuovo format televisivo, “Quelle brave ragazze” insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti. E non sembra avere intenzione di fermarsi qui.ha parlato anche del suo rapporto con il, che non la rende più felice in questo momento della sua vita, più che altronon ha moltoper praticarlo: “No, adesso no. Non lo praticonon ho. Ma ilsenza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano”. Non poteva poi mancare un ...

