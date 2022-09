Sampdoria-Milan (1-2), Pioli: “Vittoria sofferta e combattuta” (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il primo successo stagionale in casa della Sampdoria. Gara valida per la sesta giornata di Serie A. Sampdoria-Milan (1-2), Pioli: “Tonali, rinnovo meritato” Si comincia con un commento su Sandro Tonali, fresco di firma sul nuovo contratto. “Tonali è un giocatore importante, uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità. Ora è diventato un centrocampista completo e di grande qualità, ma sa che può fare ancora meglio. Sono contento, il rinnovo è meritato. Mette tutto in campo e questi atteggiamenti fanno la differenza“. Si passa poi all’analisi del match: “Sono vittorie sofferte, combattute. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi abbiamo sofferto l’inferiorità numerica. Vittoria ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 10 settembre 2022) L’allenatore del, Stefano, ha commentato il primo successo stagionale in casa della. Gara valida per la sesta giornata di Serie A.(1-2),: “Tonali, rinnovo meritato” Si comincia con un commento su Sandro Tonali, fresco di firma sul nuovo contratto. “Tonali è un giocatore importante, uno di quei ragazzi che non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità. Ora è diventato un centrocampista completo e di grande qualità, ma sa che può fare ancora meglio. Sono contento, il rinnovo è meritato. Mette tutto in campo e questi atteggiamenti fanno la differenza“. Si passa poi all’analisi del match: “Sono vittorie sofferte, combattute. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi abbiamo sofferto l’inferiorità numerica....

