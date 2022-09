Putin a Carlo III | “Ti auguro buona salute”

(Di sabato 10 settembre 2022) MOSCA – Il presidente russo, Vladimir, si è congratulato con il reIII per la sua ascesa al trono. In un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, riporta l’agenzia Tass,ha augurato “successo” e “” al nuovo monarca. “Vostra Maestà, vi prego di accettare le mie sincere congratulazioni per la vostra ascesa al trono.a Vostra Maestà successo,e tutto il meglio. Cordiali saluti, Vladimir”, si legge nel telegramma. L'articolo L'Opinionista.

MOSCA - Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il re Carlo III per la sua ascesa al trono. In un telegramma pubblicato sul sito del ...Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il nuovo re britannico Carlo III in occasione della sua proclamazione.