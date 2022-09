Peugeot 408 First Edition, serie speciale acquistabile solo online (Di sabato 10 settembre 2022) Peugeot 408 First Edition è la serie speciale di una delle protagoniste del prossimo Salone di Parigi in programma dal 17 al 23 ottobre. Saranno 50 gli esemplari per l'Italia , ordinabili ... Leggi su motori.quotidiano (Di sabato 10 settembre 2022)408è ladi una delle protagoniste del prossimo Salone di Parigi in programma dal 17 al 23 ottobre. Saranno 50 gli esemplari per l'Italia , ordinabili ...

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Peugeot 408: arrivano in Italia i 50 esemplari della First Edition - infoitscienza : Nuova Peugeot 408 First Edition, 50 esemplari per l'Italia solo online - infoitscienza : Nuova Peugeot 408 First Edition 50 esemplari per l’Italia - infoitscienza : Peugeot 408 First Edition: 50 esemplari acquistabili solo online - infoitscienza : Nuova Peugeot 408 First Edition, 50 esemplari per l'Italia solo online -