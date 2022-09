Outfit e tagli capelli ringiovanenti le novità autunno 2022 | la minigonna e la chioma lunga di Elisabetta Gregoraci

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 10 settembre 2022)è sempre pronta a stupire tutti con i suoi look mozzafiato. Ultimamente ha indossato un completo molto originale, composto da un crop top e una. Per non parlare dei suoi lunghiche rappresentano alla perfezione la donna mediterranea. Queste proposte sono ideali per avere uno stile molto più giovanile in ogni occasione e per accogliere l'. Quindi questo il momento più indicato per scoprire tutte le ultime tendenze. NuoviPer una giornata al mare,ha scelto undavvero molto comodo. Più precisamente la showgirl ha optato per un completo composto da un crop top ...