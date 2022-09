Napoli-Spezia 1-0, pagelle / Raspad’oro luccica anche se non è chiaro dove debba giocare (Di sabato 10 settembre 2022) Le pagelle di Napoli-Spezia 1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Seppur in pieno giorno, Ilaria, al minuto 72 dalle parti del giovane Meret c’è un’improvvisa folla di fantasmi: la partita col Lecce, le ultime due con lo Spezia, eccetera eccetera. A evocarli è Marittiello Rui che come pochi, quando gli capita, sa regredire a uno stadio primitivo di ignoranza calcistica: il lusitano porge con la cabeza la pelota a Meret e non s’accorge che Kiwior s’insinua come un rettile velenoso. Ma la buena suerte prevede l’intervento dell’angelo Amir che a scanso di equivoci (andava dentro, non andava dentro) spazza via. Fiùùùùùùùùùùù. Per il resto, da segnalare una parata su Gyasi – 6,5 A parte il brivido di follia che senza Amir sarebbe diventato tragedia, nulla di particolare da segnalare – 6 DI LORENZO. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Ledi1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Seppur in pieno giorno, Ilaria, al minuto 72 dalle parti del giovane Meret c’è un’improvvisa folla di fantasmi: la partita col Lecce, le ultime due con lo, eccetera eccetera. A evocarli è Marittiello Rui che come pochi, quando gli capita, sa regredire a uno stadio primitivo di ignoranza calcistica: il lusitano porge con la cabeza la pelota a Meret e non s’accorge che Kiwior s’insinua come un rettile velenoso. Ma la buena suerte prevede l’intervento dell’angelo Amir che a scanso di equivoci (andava dentro, non andava dentro) spazza via. Fiùùùùùùùùùùù. Per il resto, da segnalare una parata su Gyasi – 6,5 A parte il brivido di follia che senza Amir sarebbe diventato tragedia, nulla di particolare da segnalare – 6 DI LORENZO. ...

