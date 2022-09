Napoli, Spalletti: “Dispiace per lo stop di Osimhen” (Di sabato 10 settembre 2022) Napoli Spalletti- Il Napoli è al lavoro alla vigilia della gara contro lo Spezia, in programma domani alle ore 15:00. Il mister del Napoli, Luciano Spalletti, ha svolto la conferenza stampa alla vigilia della gara di domani, contro lo Spezia. Il mister ex Roma, ha parlato della gara contro il Liverpool e dello stop di Osimhen. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore degli Azzurri: Sulla gara contro il Liverpool: “Il Napoli visto col Liverpool, con quel coraggio, io me lo aspetto sempre. Le prossime partite ce lo diranno. Vogliamo seminare un carattere per andare a raccogliere un destino. Domani è l’occasione perfetta per dimostrare che noi siamo sempre quelli visti mercoledì contro il Liverpool”. Sul modulo: “Possibile cambio e Ndombele mezzala? ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Ilè al lavoro alla vigilia della gara contro lo Spezia, in programma domani alle ore 15:00. Il mister del, Luciano, ha svolto la conferenza stampa alla vigilia della gara di domani, contro lo Spezia. Il mister ex Roma, ha parlato della gara contro il Liverpool e dellodi. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore degli Azzurri: Sulla gara contro il Liverpool: “Ilvisto col Liverpool, con quel coraggio, io me lo aspetto sempre. Le prossime partite ce lo diranno. Vogliamo seminare un carattere per andare a raccogliere un destino. Domani è l’occasione perfetta per dimostrare che noi siamo sempre quelli visti mercoledì contro il Liverpool”. Sul modulo: “Possibile cambio e Ndombele mezzala? ...

