Michele Esposito entra nel cast di professionisti di Amici 22 (Di sabato 10 settembre 2022) Michele Esposito arriva ad Amici 22 Uno dei protagonisti più amati della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato senza dubbio Michele Esposito. Come sappiamo il ballerino ha da subito conquistato il cuore del pubblico e ha vinto il circuito danza. Poche ore fa il giovane artista è stato ospite di Dimmi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 10 settembre 2022)arriva ad22 Uno dei protagonisti più amati della 21esima edizione didi Maria De Filippi è stato senza dubbio. Come sappiamo il ballerino ha da subito conquistato il cuore del pubblico e ha vinto il circuito danza. Poche ore fa il giovane artista è stato ospite di Dimmi L'articolo proviene da Novella 2000.

LCuccarini : Oggi, sul mio canale YouTube incontro per voi il vincitore della categoria Danza di Amici: Michele Esposito. Non pe… - sottounautobus : RT @sonostronzaaa: MICHELE ESPOSITO PROFESSIONISTA AD AMICI UN GRANDE SI UN GRANDISSIMO DONO. @MichiEsposito in bocca al lupo michiesp ????… - RadioDueLaghi : Michele Esposito, il vincitore nell’ultima edizione di Amici nella categoria danza, in un’intervista rilasciata a L… - quareidfacias : Michele Esposito professionista, la gioia per quel ragazzo che si merita tutto ???? - SouthWi_3 : RT @Twitt12Twi: Michele Esposito e Zeudi Testa, ballerina dell'Opéra de Paris, stasera in 'Cavalleria Rusticana' a Vizzini ???? #MicheleEspos… -