Meghan Markle, la moglie di Harry ‘fatta fuori’ senza pietà: la drastica decisione arrivata in queste ore (Di sabato 10 settembre 2022) La Duchessa di Sussex ha ricevuto una notizia che ha colpito l’attenzione di tutto il popolo britannico ma non solo. La delicata vicenda è ricca di dettagli che adesso andremo a svelare insieme La morte di Elisabetta II è una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. È vero che le sue condizioni non erano più ottimali già da qualche tempo, tuttavia si parlava prevalentemente di problemi a livello motorio. Nelle ultime ore invece, evidentemente Sua Maestà ha subito un ulteriore aggravarsi del suo stato di salute, fino a quando nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 8 settembre non è arrivato il tragico annuncio della sua dipartita. Meghan Markle (Websource)Dopo la bellezza di settanta anni dunque, il Regno Unito dovrà accogliere un nuovo Re. A rivestire il prestigioso incarico all’interno della monarchia ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 10 settembre 2022) La Duchessa di Sussex ha ricevuto una notizia che ha colpito l’attenzione di tutto il popolo britannico ma non solo. La delicata vicenda è ricca di dettagli che adesso andremo a svelare insieme La morte di Elisabetta II è una notiziacome un fulmine a ciel sereno. È vero che le sue condizioni non erano più ottimali già da qualche tempo, tuttavia si parlava prevalentemente di problemi a livello motorio. Nelle ultime ore invece, evidentemente Sua Maestà ha subito un ulteriore aggravarsi del suo stato di salute, fino a quando nel tardo pomeriggio dello scorso giovedì 8 settembre non è arrivato il tragico annuncio della sua dipartita.(Websource)Dopo la bellezza di settanta anni dunque, il Regno Unito dovrà accogliere un nuovo Re. A rivestire il prestigioso incarico all’interno della monarchia ...

fanpage : Harry e Meghan Markle si sono uniti a William e Kate a sorpresa per visitare insieme il tributo floreale per la Reg… - vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - inomniapparatus : RT @fvnzioniamo: a me frega veramente un cazzo della famiglia reale però a vedere l’odio che si deve prendere meghan markle anche se sta so… - ACaputoo : RT @fvnzioniamo: a me frega veramente un cazzo della famiglia reale però a vedere l’odio che si deve prendere meghan markle anche se sta so… - kruegerogers : RT @invoItino: il razzismo la misoginia e l’odio ingiustificato che subisce meghan markle ogni volta che respira è allucinante -