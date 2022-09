Luttwak | «Meloni preparata e totalmente concreta | da premier sarà leader intellettuale nel G7»

(Di sabato 10 settembre 2022) «, informata fino agli ultimi dettagli. Superiorità!». Accompagnandolo con un un tweet che non lascia margini di dubbio, l’economista e politologo statunitense, Edward, ha rilanciato l’intervento di Giorgiaa Porta a Porta, di qualche giorno fa, sottolineando che Vespa ha condotto un programma in cui ladi FdI «ha avuto l’obbligo e l’opportunità di discutere i problemi più importanti, dalla guerra al cuneo fiscale». Il risultato, ha chiarito, è stato una totale promozione.: «nel G7. Darà voce all’Italia» Poco dopo,ha rilanciato, facendo un parallelo tra la...

Carlo824335821 : @Libero_official @FratellidItalia Anche Letta è un buon servo ma non ha carisma, pare uno sfigato. Al G7 lo scambia… - cardella42 : RT @Libero_official: Plauso di #Luttwak alla #Meloni: 'Se diventa presidente del Consiglio sarà leader intellettuale fra i G-7, dando una v… - fontanell8 : RT @Libero_official: Plauso di #Luttwak alla #Meloni: 'Se diventa presidente del Consiglio sarà leader intellettuale fra i G-7, dando una v… - CurzioRaffaele : RT @Libero_official: Plauso di #Luttwak alla #Meloni: 'Se diventa presidente del Consiglio sarà leader intellettuale fra i G-7, dando una v… - CarmeloMaurizio : RT @Libero_official: Plauso di #Luttwak alla #Meloni: 'Se diventa presidente del Consiglio sarà leader intellettuale fra i G-7, dando una v… -

Liberoquotidiano.it

Elogio di Edwarda Giorgia. Il politologo statunitense dà quasi per scontata la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre. E con questa un trionfo di Fratelli d'Italia che, stando agli ...... un altro docente americano di peso, un uomo della destra interventista come Edward, ha ad ... in caso di vittoria della coalizione guidata da GiorgiaStiglitz non pare informato sugli ... Giorgia Meloni, Luttwak: "Vi dico chi è davvero", cosa accadrà dopo il voto Ecco cosa attende l’Italia. Un sovranismo sbandierato, ma mai praticato, e una subalternità assoluta, nelle scelte politiche che contano, all’America.Una rapida scorsa alla pavloviana lista della spesa dell'invincibile accozzaglia che entrerà nelle urne da papessa per uscirne da scomunicata dalla realtà Per il poco e nulla che vale, se (...) ...