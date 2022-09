Le pagelle del Benevento – Forte in ‘giornata no’, Schiattarella entra bene (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutibenevento – Seconda sconfitta casalinga stagionale per il benevento. Stavolta è il Cagliari a imporsi al Vigorito con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lapadula e Luvumbo. Le pagelle dei giallorossi: Paleari 5,5: Nessuna parata di rilievo, solo lo scotto di due gol frutto di disattenzioni difensive. Sul primo, di Lapadula, probabilmente avrebbe potuto anche lui coprire meglio lo specchio. Capellini 5,5: Sfortunata la deviazione che manda praticamente in porta Lapadula. Difetta un po’ nel prendere le misure a Nandez e Mancosu che si alternavano dalle sue parti. Glik 6: Rigetta al mittente ogni cross ma va in difficoltà quando viene infilato alle spalle. Nel finale sfiora anche il gol ma manca clamorosamente la sfera da due passi. Veseli 5,5: Ottima prestazione nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Seconda sconfitta casalinga stagionale per il. Stavolta è il Cagliari a imporsi al Vigorito con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lapadula e Luvumbo. Ledei giallorossi: Paleari 5,5: Nessuna parata di rilievo, solo lo scotto di due gol frutto di disattenzioni difensive. Sul primo, di Lapadula, probabilmente avrebbe potuto anche lui coprire meglio lo specchio. Capellini 5,5: Sfortunata la deviazione che manda praticamente in porta Lapadula. Difetta un po’ nel prendere le misure a Nandez e Mancosu che si alternavano dalle sue parti. Glik 6: Rigetta al mittente ogni cross ma va in difficoltà quando viene infilato alle spalle. Nel finale sfiora anche il gol ma manca clamorosamente la sfera da due passi. Veseli 5,5: Ottima prestazione nel ...

