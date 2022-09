Le 10 auto elettriche con più autonomia (Di sabato 10 settembre 2022) Tra ci sono diversi modelli ad alte prestazioni e anche di grandi dimensioni. Questo perché per fare tanta strada serve una batteria molto capiente, che porta con sé anche dimensioni dell'auto rilevanti. L'autonomia, in ogni caso, è da sempre un argomento di dibattito e spesso la discussione si riduce a quanto siano realistiche le percorrenze dichiarate dai costruttori, perché nell'utilizzo reale i guidatori riscontrano valori diversi. Discrepanze che in parte dipendono da una serie di fattori non del tutto prevedibili e in parte dalle stesse regole di omologazione, come quella che permette di tenere spento il climatizzatore. In ogni caso, i costruttori hanno l'obbligo di dichiarare consumi e autonomia secondo un ciclo di omologazione standardizzato che si chiama WLTP. La differenza tra teoria e pratica deriva da quattro categorie di ... Leggi su gqitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Tra ci sono diversi modelli ad alte prestazioni e anche di grandi dimensioni. Questo perché per fare tanta strada serve una batteria molto capiente, che porta con sé anche dimensioni dell'rilevanti. L'nomia, in ogni caso, è da sempre un argomento di dibattito e spesso la discussione si riduce a quanto siano realistiche le percorrenze dichiarate dai costruttori, perché nell'utilizzo reale i guidatori riscontrano valori diversi. Discrepanze che in parte dipendono da una serie di fattori non del tutto prevedibili e in parte dalle stesse regole di omologazione, come quella che permette di tenere spento il climatizzatore. In ogni caso, i costruttori hanno l'obbligo di dichiarare consumi enomia secondo un ciclo di omologazione standardizzato che si chiama WLTP. La differenza tra teoria e pratica deriva da quattro categorie di ...

Agenzia_Ansa : Flop delle auto elettriche in Italia, -23,39% in un anno #ANSA - disinformatico : Perché ovviamente passare queste persone alla fabbricazione di auto elettriche è impossibile? La calcolata miopia… - MassimoMario1 : @albicoccoraro @lameduck1960 evidentemente ti prude qualcosa che non ho nessuna intenzione di grattarti. S ha detto… - Marzia49148312 : RT @ArostiniMarco: Una pompa di benzina serve più di 1000 auto al giorno Una colonnina di ricarica per auto Elettriche ne serve al massimo… - fabmar78 : RT @YerleShannara: @riccardotani4 Non scateni nulla, perché comunque la strada del futuro è quella, assieme all'idrogeno. E si 'dovrà' arri… -