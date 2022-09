I partiti in pressing sul governo Draghi: “Non c’è da aspettare” (Di sabato 10 settembre 2022) Caro bollette infiamma la campagna elettorale, i partiti aprono al "price cap" sul gas ma, in merito, non mancano le perplessità della stessa Unione europea. Tutti sono d'accordo sul mettere un tetto, ma non sul come. Anche il segretario del Pd, Enrico Letta, è in pressing sull'esecutivo. "Chiediamo al governo di essere molto forte e netto nella trattativa europea. Non c'è da aspettare, c'è da intervenire il più presto possibile sia a livello europeo che nazionale", rimarca il leader del Nazareno. Cambia magari qualche sfumatura, ma la richiesta di un intervento immediato per bloccare i rincari record delle bollette è praticamente unanime. Non le manda a dire il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a detta del quale "bisogna intervenire subito, deve farlo il governo con un decreto per ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) Caro bollette infiamma la campagna elettorale, iaprono al "price cap" sul gas ma, in merito, non mancano le perplessità della stessa Unione europea. Tutti sono d'accordo sul mettere un tetto, ma non sul come. Anche il segretario del Pd, Enrico Letta, è insull'esecutivo. "Chiediamo aldi essere molto forte e netto nella trattativa europea. Non c'è da, c'è da intervenire il più presto possibile sia a livello europeo che nazionale", rimarca il leader del Nazareno. Cambia magari qualche sfumatura, ma la richiesta di un intervento immediato per bloccare i rincari record delle bollette è praticamente unanime. Non le manda a dire il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a detta del quale "bisogna intervenire subito, deve farlo ilcon un decreto per ...

zazoomblog : La crisi energetica infiamma la campagna. Partiti in pressing sul governo - #crisi #energetica #infiamma - tempoweb : La #crisienergetica infiamma la campagna elettorale Partiti in pressing sul #governo #9settembre… - maxschiavini : Certo che il nostro Presidente della Repubblica è proprio esperto di tutto.... Energia, pressing dei partiti su Dra… - angheran70 : RT @Affaritaliani: Energia, pressing dei partiti su Draghi. Mattarella: “Price cap urgentissimo” - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Pressing dei partiti su Mario #Draghi sul caro-#energia: ma non c’è l’accordo sulla giusta soluzione #governo #gas #9settembr… -