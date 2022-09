“Gol regolare, non era fuorigioco”: Samp-Milan nel caos, scoppia la polemica (Di sabato 10 settembre 2022) Samp-Milan è una gara polemica per vari episodi, ma soprattutto per la rete annullata a Leao. I tifosi esprimono il loro punto di vista. Il primo tempo di Samp-Milan è iniziato subito in favore degli ospiti, che sono andati in vantaggio al 6? di gioco grazie a una rete di Messias su assist di Leao, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 settembre 2022)è una garaper vari episodi, ma soprattutto per la rete annullata a Leao. I tifosi esprimono il loro punto di vista. Il primo tempo diè iniziato subito in favore degli ospiti, che sono andati in vantaggio al 6? di gioco grazie a una rete di Messias su assist di Leao, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PippoCurci : Non importa se il gol è regolare o provi a fare una rovesciata.. se hai la maglia rossonera queste cose sono vietat… - Guisaltato : Dopo gol regolare annullato, espulsione inventata, gol subito in fuorigioco vediamo cosa si inventa ora Fabbri. 2€… - AlexxioM : Su #qsvs 5 minuti per capire che il gol della samp era regolare,imbarazzanti. #ACMilan - MarcoVerduz : Per ora: annullato un gol regolare Espulsione mai vista Gol subito in fuorigioco ( con replay stranamente sparito ahahH) - RossoNero_28 : RT @deketelaeriano1: Ricapitoliamo, fuorigioco interpretativo su gol regolare di De Ketelaere, primo giallo a Leao imbarazzante e finiamo c… -