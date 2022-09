Gas russo, l’Europa perplessa su “price cap”. Prossima settimana la bozza Ue (Di sabato 10 settembre 2022) "Sono lieta di constatare che i ministri, dopo il loro confronto odierno, sono pronti a sostenere una risposta rapida e coordinata per affrontare gli ultimi forti rincari dei prezzi dell'energia e alleviare il pressione sui nostri cittadini e imprese". La commissaria europea all'Energia, Cadri Simson, ha presentato così, questo pomeriggio a Bruxelles, i risultati del Consiglio Ue straordinario che doveva discutere le cinque proposte di misure, ipotizzate per ora informalmente dalla Commissione, contro i forti aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità, causati soprattutto dalle manipolazioni del mercato da parte della Russia. "Durante l'estate - ha ricordato la commissaria nel corso della conferenza stampa al termine della riunione -, le condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici hanno aumentato le divergenze tra domanda e offerta di energia. In diversi ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 settembre 2022) "Sono lieta di constatare che i ministri, dopo il loro confronto odierno, sono pronti a sostenere una risposta rapida e coordinata per affrontare gli ultimi forti rincari dei prezzi dell'energia e alleviare il pressione sui nostri cittadini e imprese". La commissaria europea all'Energia, Cadri Simson, ha presentato così, questo pomeriggio a Bruxelles, i risultati del Consiglio Ue straordinario che doveva discutere le cinque proposte di misure, ipotizzate per ora informalmente dalla Commissione, contro i forti aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità, causati soprattutto dalle manipolazioni del mercato da parte della Russia. "Durante l'estate - ha ricordato la commissaria nel corso della conferenza stampa al termine della riunione -, le condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici hanno aumentato le divergenze tra domanda e offerta di energia. In diversi ...

petergomezblog : Il Domani: “Incontro segreto ad Atene tra Renzi e bin Salman, che vuole esportare energia rinnovabile in Ue per sos… - GuidoDeMartini : ?? NON TUTTI I PAESI VOGLIONO SUICIDARSI ?? ???? SFIDA DELL’INDIA SUL GAS: NOI CON MOSCA “Per l’India vengono prima gli… - ispionline : #Gazprom ha dichiarato che #NordStream resterà chiuso: il #gas russo verso l’Europa è oggi –75% rispetto ai livelli… - sabato_ivana : RT @durezzadelviver: La Polonia era favorevole al tetto al prezzo del gas russo. I paesi che invece si sono opposti a questa proposta della… - iduxking : RT @pbecchi: I cinesi comprano il gas russo liquefatto a un prezzo sotto i 50 euro/MWh e ce lo rivendono a 200 sul mercato TTF. Ci guadagn… -