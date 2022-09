Far west nell’agro aversano: trova la casa occupata e spara con fucile (Di sabato 10 settembre 2022) Spari contro alcuni cittadini che occupavano abusivamente la sua abitazione. E’ accaduto nell’agro aversano, precisamente a San Cipriano d’Aversa. Un 60enne, originario del posto. ha sparato alcuni colpi di fucile a pompa contro alcuni cittadini africani che occupavano abusivamente la propria abitazione. Spari per la casa occupata La scorsa notte l’uomo, pare dopo aver tentato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 settembre 2022) Spari contro alcuni cittadini che occupavano abusivamente la sua abitazione. E’ accaduto, precisamente a San Cipriano d’Aversa. Un 60enne, originario del posto. hato alcuni colpi dia pompa contro alcuni cittadini africani che occupavano abusivamente la propria abitazione. Spari per laLa scorsa notte l’uomo, pare dopo aver tentato a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Natalia211286 : RT @ChiodiDonatella: MA POI QUEL 'ME TE COMPRO' DI #RUBERTI NEL #VIDEO DI #FROSINONE CE L'HANNO SPIEGATO? L'ex braccio destro di #Zingaret… - giandomenic45 : RT @ChiodiDonatella: MA POI QUEL 'ME TE COMPRO' DI #RUBERTI NEL #VIDEO DI #FROSINONE CE L'HANNO SPIEGATO? L'ex braccio destro di #Zingaret… - scutuleia : @nomfup Poi ci sarebbe da intervenire su chi lucra con metodo e spregiudicatezza sulla loro fragilità in un far wes… - PaoloBorasi1 : RT @ChiodiDonatella: MA POI QUEL 'ME TE COMPRO' DI #RUBERTI NEL #VIDEO DI #FROSINONE CE L'HANNO SPIEGATO? L'ex braccio destro di #Zingaret… - thesimba_24 : RT @ChiodiDonatella: MA POI QUEL 'ME TE COMPRO' DI #RUBERTI NEL #VIDEO DI #FROSINONE CE L'HANNO SPIEGATO? L'ex braccio destro di #Zingaret… -