F1 GP Italia Monza 2022 | appendicite per Albon | al suo posto De Vries

(Di sabato 10 settembre 2022) Alexandernon disputerà il Gran Premio d’. Il pilota della Williams, infatti, si è sentito poco bene in mattinata ed è stato condotto al centro medico, dove gli è stato diagnosticata un’. Il tailandese, dunque, non può disputare le qualifiche e di conseguenza nemmeno la gara domani e al suosul tracciato del Tempio della Velocità correrà il pilota di riserva, il giovane olandese Nyck De. SportFace.

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : ? SAINZ FIRMA LE SECONDE LIBERE A MONZA I RISULTATI ? - SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - F1ingenerale_ : Semaforo verde. Inizia l’ultima sessione di Libere a Monza ???? Seguite la nostra cronaca ???? #ItalianGP… - sportface2016 : #F1, appendicite per #Albon: al suo posto #DeVries -

Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, nella conferenza stampa prima del Gp d'. "L'obiettivo è senz'altro vincere il Mondiale prima del 2026 - aggiunge - Siamo cresciuti ..., scatta il terzo turno di prove libere del GP d'2022 . Venerdì le Ferrari hanno fatto la voce grossa, ma sebrano messe meglio sul passo gara che sul giro secco. L'uomo da battere, però, ...Secondo Mattia Binotto, correre a Monza regala sempre delle grandi emozioni. La pressione è tanta, ma anche la volontà di fare bene.A pochi minuti dall'inizio delle prove libere 3, De Vries guiderà per il resto del weekend con Williams. Albon in ospedale per appendicite.