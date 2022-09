F1 GP Italia 2022 | Russell | “Stiamo continuando a peggiorare”

(Di sabato 10 settembre 2022) “Sono sorpreso dalla nostra prestazione, ma conferma il nostro weekend. Purtroppoandando in peggiorando e non ci capita mai, perché di solito miglioriamo.facendo fatica. Nella FP1 eravamo molto vicini ai migliori, a pochi decimi dalle Ferrari, la macchina dava ottime sensazioni, ma non siamo progrediti. Dalla Q1 alla Q3 siamo migliorati solo di un decimo e mezzo. Davvero troppo poco”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport il pilota della Mercedes Georgedopo le qualifiche del GP d’. SportFace.

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - petergomezblog : Il report Ocse: “In Italia quest’anno i salari reali scenderanno del 3%, più della media. L’inflazione ha conseguen… - SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - telodogratis : F1, Gp Italia: Leclerc in pole, il ferrarista vola a Monza - telodogratis : L’Italia c’è, Guadagnino nella notte dei Leoni -

Motorbox

Sarà quindi Nyck De Vries a correre il resto del fine settimana al Gran Premio d', sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'annuncio è arrivato dallo stesso team britannico ...Max Verstappen ha parlato così dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio d', sedicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . L'olandese subirà una penalizzazione di cinque posizioni ... F1 GP Italia 2022 LIVE Qualifiche: Super Ferrari, Leclerc in pole Non nasconde il proprio rimpianto Carlos Sainz che, dopo aver concluso terzo la qualifica, partirà invece dal 18esimo posto in griglia nel Gran Premio d'Italia a Monza. "Non ho avuto la scia nel ...Grandi ex e dirigenti della F1 raccontano i loro momenti più belli del GP d'Italia: gli interventi di Alesi, Prost, Hill, Briatore, Agostini, Coulthard, Stichi Damiani e Minardi ...