F1 GP Italia 2022, Mekies: "Pole un punto di partenza. Bisogna annullare il vantaggio di Verstappen in gara"

"È molto emozionante correre a Monza, i piloti lo sentono tantissimo e ritrovare questa atmosfera dopo due anni è incredibile. In questo GP non sapevamo se la prestazione sarebbe stata all'altezza per lottare per la Pole position, siamo solo al sabato ma è un punto importante per tutti noi". Lo ha dichiarato Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP d'Italia di F1. "Hanno lavorato tutti insieme in maniera eccezionale, ma non solo per le scie ma anche per il lavoro di assetto – ha proseguito Mekies -. La scia è un beneficio se la fai bene, ma è un rischio e rischi di danneggiare la tua prestazione. Oggi la Ferrari ha operato bene e il tutto è stato possibile con lo spirito di squadra, Leclerc e Sainz lo fanno con sincerità".

