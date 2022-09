Cittadella-Frosinone- 1-0 | vittoria in extremis dei granata

(Di sabato 10 settembre 2022) Oggi 10 Settembre 2022 nello Stadio alle ore 14:00 si disputerà la partita- valida per la 5 giornata di Serie A. Una gara che ha visto entrambe le formazioni protagoniste di pericolose manovre offensive, che hanno determinato un match appassionante e ricco di occasioni. Dopo 90 minuti di capovolgimenti di fronte, la squadra di casa trova la rete dellacon Beretta, che fa gioire il pubblicorecatosi allo stadio.che conferma risultato negli scontri diretti con la formazione di Fabio Grosso, che ha disputato una partita impegnativa a livello difensivo per la formazione di casa.-: probabili formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali ...

24Trends_Italia : 9. Perugia Ascoli - 20mille+ 10. Juventus-Salernitana - 20mille+ 11. Razionamento energia elettrica - 20mille+ 12.… - PicenoTime : VIDEO Cittadella-Frosinone 1-0, voci Gorini (“Siamo forti e possiamo competere con chiunque”) e Grosso (“Ko immerit… - futballgirl1983 : ???? Cittadella 1-0 Frosinone - GazzettinoL : Serie B 5a Giornata 1-0 Palermo-Genoa Venerdi h.20,30 0-2 Benevento-Cagliari Sabato h.14 1-0 Cittadella-Frosin… - QueFoot : Cittadella - Frosinone 1:0 Plus d'infos: -

...00 Sparta Rotterdam - FC Volendam 4 - 0 21:00 Go Ahead Eagles - Feyenoord 3 - 4 CALCIO - SERIE B 14:00 Ascoli -0 - 0 14:00 Bari - SPAL 2 - 2 14:00 Brescia - Perugia 2 - 1 14:00-...Risultati del quinto turno Palermo - Genoa 1 - 0, Benevento - Cagliari 0 - 2,1 - 0, Como - SudTirol 0 - 2, Cosenza - Bari 0 - 1, Modena - Brescia 1 - 3, Parma - Ternana 2 - 3, ...Al termine del match vinto dal Cittadella contro il Frosinone al "Tombolato" nella quinta giornata d'andata del campionato di Serie B hanno parlato in sala stampa i due allenatori Edoardo Gorini e Fab ...La partita Terza sconfitta consecutiva della squadra azzurra, i tifosi non perdonano l’atteggiamento molle Marcatori: Mazzocchi al 34’, Casiraghi su rig. al 42’ st. COMO (4-4-2): Ghidotti; Vignali, Sc ...