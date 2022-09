Carlo è diventato re: "Dio salvi il Re" (Di sabato 10 settembre 2022) Carlo III, "Dio salvi il re". Alle 11:00 ora italiana il figlio della Regina Elisabetta II è stato proclamato ufficialmente Re del Regno Unito nel Palazzo di Saint James, a Londra. Ieri sera c'è stato il primo... Leggi su today (Di sabato 10 settembre 2022)III, "Dioil re". Alle 11:00 ora italiana il figlio della Regina Elisabetta II è stato proclamato ufficialmente Re del Regno Unito nel Palazzo di Saint James, a Londra. Ieri sera c'è stato il primo...

