Caos dopo il gol di Raspadori | due espulsioni in panchina

dopo una partita non entusiasmante, il Napoli trova il gol del vantaggio grazie a Giacomo Raspadori. Prima rete in maglia azzurra per l'ex Sassuolo che dopo una prestazione non eccezionale trova il gol che può valere i tre punti. Azione che si sviluppa sulla fascia destra, con il cross di Lozano che trova Raspadori tutto solo e può abbattere il muro eretto dallo Spezia per 89 minuti. Napoli Spezia Espulsione Spalletti (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Lite tra le panchine: espulso Spalletti Al momento dell'esultanza azzurra si sono accesi gli animi tra le due panchine. Tra i più coinvolti c'era anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti che ha avuto un forte diverbio con alcuni componenti della panchina dei liguri. Nel corso del match si ...

