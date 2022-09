Cannavaro | «Ronaldo sarebbe stato un ottimo colpo per la visibilita? internazionale del nostro calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 settembre 2022) Fabiointervida Sportweek sulmercato delle squadre italiane. Qual è stata la regina del mercato? «Dal punto di vista della spesa direi sicuramente la Juventus, ora va rivista in campo la squadra di Allegri. Pero? il mercato deve coniugare esigenze di bilancio e qualita? di scelte e allora io dico Napoli, che ha preso giocatori molto interessanti e tagliato notevolmente il monte ingaggi, creando valore per il futuro. Una citazione anche per la Roma che ha puntato su tasselli di esperienza per Mourinho». Il miglior. «Non ci sono dubbi: il ritorno di Lukaku. Il centravanti belga fa la differenza Tral’altro venduto a cifre astronomiche e rientrato a prezzi sostenibili. In rapporto qualita?-prezzo, per quello che abbiamo potuto vedere in questo avvio, risulta eccellente Kvaratskhelia, ...