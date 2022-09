Bettini Pd | ' Con Letta il Pd si è consolidato | sbagliato trasmettere un senso di disperazione'

(Di sabato 10 settembre 2022) Dentro al Pd lo schema è semplice I riformisti e altri aspettano un brutto risultato per cacciareo invocare un congresso immediato per sostituirlo con Bonaccini. Altri hanno posizioni più ...

Il Manifesto

...lo schema è semplice I riformisti e altri aspettano un brutto risultato per cacciare Letta o invocare un congresso immediato per sostituirloBonaccini. Altri hanno posizioni più sfumate....... Goffredocontinua a rimpiangere Giuseppi . La caduta del governo guidato da Draghi ha spinto Letta ad archiviare l'area giallorossa, puntando sull'ammucchiataCalenda (per qualche giorno,... Bettini: «Per rimontare il Pd deve stare vicino a chi è in difficoltà» Il dirigente nazionale del Partito democratico Goffredo Bettini commentanta la campagna elettorale. «Gli orientamenti politici cambiano con enorme rapidità. Ho fiducia. Il Pd, con Letta, si è consolid ...L'esponente Pd chiede di abbassare i toni, ricordando che l'avversario è il centrodestra. E non manca il solito allarme: "Loro pensano ad un’Italia per tanti aspetti asfissiante" ...