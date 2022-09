“Vivono in un mondo parallelo”. Salvini perplesso dai ritardi di Ue e Draghi (Di venerdì 9 settembre 2022) “Il tempo è denaro, il fatto che la Ue si è aggiornata ad ottobre, vuol dire che qualcuno vive una dimensione parallela alla nostra”. Matteo Salvini, protagonista di un faccia a faccia a Roma con Dario Costantini, presidente Cna, non usa mezzi termini nei confronti dell'Unione europea per i ritardi su una decisione nei confronti dell'emergenza di gas e luce. “L'emergenza - aggiunge Salvini - sono le bollette. C'è stato ieri il Consiglio dei ministri, hanno rinviato a settimana prossima. In Ue hanno rinviato a ottobre. Con calma, non c'è fretta... Bisogna intervenire in fretta. Enrico Letta e Giuseppe Conte, dividiamoci sull'immigrazione, sulla flat tax, sul numero chiuso a medicina, sulla Tav e sul termovalorizzatore, la bolletta non è fascista o comunista. Non vorrei che si arrivasse a fine ottobre, perché invece di 30 ne metti 50 di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) “Il tempo è denaro, il fatto che la Ue si è aggiornata ad ottobre, vuol dire che qualcuno vive una dimensione parallela alla nostra”. Matteo, protagonista di un faccia a faccia a Roma con Dario Costantini, presidente Cna, non usa mezzi termini nei confronti dell'Unione europea per isu una decisione nei confronti dell'emergenza di gas e luce. “L'emergenza - aggiunge- sono le bollette. C'è stato ieri il Consiglio dei ministri, hanno rinviato a settimana prossima. In Ue hanno rinviato a ottobre. Con calma, non c'è fretta... Bisogna intervenire in fretta. Enrico Letta e Giuseppe Conte, dividiamoci sull'immigrazione, sulla flat tax, sul numero chiuso a medicina, sulla Tav e sul termovalorizzatore, la bolletta non è fascista o comunista. Non vorrei che si arrivasse a fine ottobre, perché invece di 30 ne metti 50 di ...

