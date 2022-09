The Eternal Daughter, la recensione: il duplice mistero del ricordo (Di venerdì 9 settembre 2022) La nostra recensione di The Eternal Daughter da Venezia79: Tilda Swinton si sdoppia in questo labirinto del ricordo vestito di ghost-story. La vita tra le mura di un albergo è un'esistenza a parte. È un tempo scandito da un ritmo circolare, una coazione a ripetere dei medesimi gesti, o degli stessi movimenti; è un ritornello fisico quasi rituale, imprigionato in una reiterazione continua dove il mondo reale, che continua imperturbabile a scorrere, si estranea, si distacca, vivendo in una dimensione spazio-temporale indipendente e a volte slegata da quella quotidiana. Ma un albergo è anche contenitore silenzioso e discreto di ricordi e pensieri, litigi e confessioni. Stanza dopo stanza, questa struttura si fa testimone di vite che passano, e memorie che rimangono. … Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 settembre 2022) La nostradi Theda Venezia79: Tilda Swinton si sdoppia in questo labirinto delvestito di ghost-story. La vita tra le mura di un albergo è un'esistenza a parte. È un tempo scandito da un ritmo circolare, una coazione a ripetere dei medesimi gesti, o degli stessi movimenti; è un ritornello fisico quasi rituale, imprigionato in una reiterazione continua dove il mondo reale, che continua imperturbabile a scorrere, si estranea, si distacca, vivendo in una dimensione spazio-temporale indipendente e a volte slegata da quella quotidiana. Ma un albergo è anche contenitore silenzioso e discreto di ricordi e pensieri, litigi e confessioni. Stanza dopo stanza, questa struttura si fa testimone di vite che passano, e memorie che rimangono. …

