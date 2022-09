Terrore in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack: “Ci siamo schiantati sull’erba per una tempesta. Il pilota urlava: ‘I freni non funzionano’” (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di panico e Terrore per Elettra Lamborghini e Afrojack durante un volo su un jet privato. A causa del maltempo e di un problema al velivolo, i due hanno rischiato di trovarsi coinvolti in un drammatico incidente. “Stasera siamo stati davvero fortunati”, ha scritto la cantante sulle stories di Instagram, prima di entrare nei dettagli dell’accaduto. “Inizio del volo pieno di turbolenza, ma tutto ok. Fino a metà viaggio siamo stati sereni”, ha esordito la ‘twerking queen’. Quando l’aereo ha iniziato a scendere di quota per evitare una tempesta, però, la coppia ha temuto il peggio. “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare tantissimo – ha proseguito Lamborghini condividendo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Attimi di panico eperdurante unsu un jet privato. A causa del maltempo e di un problema al veli, i due hanno rischiato di trovarsi coinvolti in un drammatico incidente. “Staserastati davvero fortunati”, ha scritto la cantante sulle stories di Instagram, prima di entrare nei dettagli dell’accaduto. “Inizio delpieno di turbolenza, ma tutto ok. Fino a metà viaggiostati sereni”, ha esordito la ‘twerking queen’. Quando l’aereo ha iniziato a scendere di quota per evitare una, però, la coppia ha temuto il peggio. “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare tantissimo – ha proseguitocondividendo un ...

