Spento l'incendio che ha devastato la montagna sopra Carini: "per tutta la notte aria irrespirabile" (Di venerdì 9 settembre 2022) E' stato domato l'incendio che da ieri sera ha interessato la montagna sopra Carini minacciando alcune abitazioni, che sono state anche evacuate per precauzione. Nella zona per tutta la notte l'aria è stata irrespirabile, questo anche a causa dei venti di Scirocco. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco sia da terra che in aria con due elicotteri decollati da Boccadifalco e un canadair partito da Trapani. Le fiamme non hanno investito solo il territorio di Carini. Ad essere interessata è stata anche Santa Cristina Gela dove le fiamme hanno distrutto diversi ettari di vegetazione. Adesso il fuoco è stato spento da due canadair, uno giunto da Trapani e l'altro da Lamezia Terme.

