Spalletti | “Spezia importante come il Liverpool Osimhen? Due ipotesi”

Conferenza stampa pre-partita di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Spezia. Al "Konami Training Center" di Castel Volturno, l'allenatore partenopeo risponde alle domande dei giornalisti. Napoli-Spezia con lo stesso valore di Napoli-Liverpool per le difficoltà col Lecce e le squadre di bassa classifica?: "Non dobbiamo concentrarci solo sul nome dell'avversario per farsi bello, ma vincere e fare 3 punti al di là del nome dell'avversario. Saper vincere una gara, seppur prestigiosa, significa aver fatto bene le cose per 100? perché ormai durano 100 minuti, ma per scrivere pagine importanti e avere ambizioni del quarto posto, che è ambizioso nel nostro campionato, significa far bene le cose lungo il percorso. E' quello che fa la differenza". Preoccupato per Osimhen?: "Mi attengo alla nota ufficiale, ...

