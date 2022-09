Quel pomeriggio al Derby di Epsom, di fianco alla Regina... (Di venerdì 9 settembre 2022) Io, inviato della Gazzetta, seguo assieme a un collega il gruppo D che comprende Danimarca, Portogallo, Turchia e Croazia. Mi arriva una telefonata da Milano, la segreteria mi passa il direttore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Io, inviato della Gazzetta, seguo assieme a un collega il gruppo D che comprende Danimarca, Portogallo, Turchia e Croazia. Mi arriva una telefonata da Milano, la segreteria mi passa il direttore ...

AltriMondiGazza : Quel pomeriggio al Derby di Epsom, di fianco alla Regina Elisabetta. Un racconto di Andrea Schianchi #QueenElizabeth - un_frie : @TeresaBellanova chissà quel pomeriggio che te stavi a magna'? - armandanox : @Monsieurdosto pure io vorrei mantenere un rispettoso contegno, ma è da ieri pomeriggio che mi ronza in testa quel… - EwenceJohn : RT @SalaLettura: …(era lì a ricordarmi) che quel pomeriggio d’inizio settembre – era uno di quei pomeriggi in cui l’estate comincia timidam… - reghigo : @Giulia_B @genesimmons Nel 2005 ho passato tutto un pomeriggio con lui. Non se lo ricorderà, ma io quel giorno mi sentivo il dio del tuono! -