Picchia due ragazzine alla fermata, poi scoppia il caos: rissa in strada, feriti 2 poliziotti (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha aggredito con calci e pugni due ragazzine, entrambe minorenni, che erano alla fermata dell'autobus a Tivoli Terme, in via Tiburtina. Poi, anziché calmarsi, quando ha visto gli agenti di Polizia – che nel frattempo erano stata allertati – ha Picchiato anche loro. E ha potuto 'contare' sull'aiuto di due uomini, che hanno ostacolato l'intervento della Polizia e non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Tra calci e schiaffi. La violenta aggressione è avvenuta nella serata del 7 settembre scorso e oggi i responsabili sono stati arrestati: si tratta di due uomini e una donna, H.M. di anni 34, D.A.G. di anni 34 e P.A., di anni 42, tutti con precedenti. Le ragazzine minorenni pestate di botte a Tivoli La chiamata alla Polizia e la richiesta di aiuto: due ...

