Pensioni 2023 | l’intervista a Damiano su ‘nuova’ Pdl 857 | quota 41 | superamento Fornero

(Di venerdì 9 settembre 2022) Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con l’onorevole Claudio Durigon, Lega, e con il Dott. Perfetto il primo ha ricordato il successo di100, ha ribadito che il prossimo obiettivo della Lega sarà la41 per tutti ed ha additato il Pd di aver fatto nulla sul fronte previdenziale fino ad oggi, il Dott. Perfetto, dalla sua, ha analizzato la proposta dell’onorevole Cesaredel 2013, la nota Pdl 857, ha ricordato che l’onorevole Rizzetto nel 2018 aveva già tentato di attualizzarla e attraverso meticolose analisi delle due proposte con l’aggiunta di puntuali modifiche é arrivato alla conclusione che, al momento, quella proposta se correttamente attualizzata al 2022 sarebbe, per chiunque salisse al Governo, un ottimo compromesso tra gli intenti delle varie forze politiche e la chiave di svolta per superare ...

ProDocente : Pensioni scuola, i requisiti necessari per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023 - orizzontescuola : Pensioni scuola 2022, ultimo anno con Quota 100: ecco i requisiti. Cosa cambierà nel 2023? Le ultime notizie - Cristopher_2015 : RT @PalermoToday: Aumento delle pensioni minime: cosa succede dopo il 25 settembre - PalermoToday : Aumento delle pensioni minime: cosa succede dopo il 25 settembre - romatoday : Aumento delle pensioni minime: cosa succede dopo il 25 settembre -

A gennaio, poi, saranno rivalutate ledi tutti in base ai dati definitivi dell'inflazione., gli aumenti di ottobre A ottobre, quindi, arriverà un acconto che il governo ha ...238 dell'8 settembre 2022 , il MI ha confermato la scadenza del 21 ottobre per la presentazione delle istanze di cessazione dal servuizio a decorrere dal 1° settembre. In particolare, entro ...Di quanto aumenteranno le pensioni nel 2023 in base ai dati sull'inflazione. Cosa ci aspetta a partire da ottobre 2022.Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con l’onorevole Claudio Durigon, Lega, e con il Dott. Perfetto il primo ha ricordato il successo di quota 100, ha ribadito che il prossimo obiett ...