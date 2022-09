Oroscopo Branko sabato 10 settembre 2022 | amore e lavoro | le previsioni di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 settembre 2022)10. E anche questa settimana è giunta al capolinea:, molti staccheranno la spina dal, altri dovranno portare a termine dei progetti. Poi, però, la domenica sarà all’insegna del relax. Ma come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri anche sul fronte sentimentale? Opportunità e occasioni all’orizzonte? Non ci resta che scoprirlo con ledell’amato astrologo: Ariete, Toro e Gemelli ?Ariete: Hai bisogno di rilassarti, non puoi essere sempre così esigente. Anche e soprattutto con te stesso. A volte bisogna accontentarsi per ...