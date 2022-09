Napoli, tegola Osimhen: può saltare cinque partite, ecco i tempi di recupero | Champions League (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 12:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Arrivano pessime notizie in casa Napoli. Victor Osimhen al 41? della sfida contro il Liverpool è uscito causa infortunio (si portava dietro un affaticamento muscolare da qualche giorno). L’attaccante nigeriano questa mattina si è sottoposto agli esami diagnostici ed è emersa una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. tempi DI recupero – Un duro colpo per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno ancora una volta di Osimhen. Lo stesso tecnico aveva preannunciato più gare da saltare e così sarà. Il rientro in campo è previsto tra almeno 30 giorni. Domani non ci sarà nella sfida contro lo Spezia, così come martedì in ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-09-09 12:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Arrivano pessime notizie in casa. Victoral 41? della sfida contro il Liverpool è uscito causa infortunio (si portava dietro un affaticamento muscolare da qualche giorno). L’attaccante nigeriano questa mattina si è sottoposto agli esami diagnostici ed è emersa una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.DI– Un duro colpo per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno ancora una volta di. Lo stesso tecnico aveva preannunciato più gare dae così sarà. Il rientro in campo è previsto tra almeno 30 giorni. Domani non ci sarà nella sfida contro lo Spezia, così come martedì in ...

persemprecalcio : ??Il #Napoli deve fare i conti con l'infortunio di #Victor #Osimhen: dall'infermeria arrivano brutte notizie. I temp… - persemprecalcio : ??Il #Napoli deve fare i conti con l'infortunio di #Victor #Osimhen: dall'infermeria arrivano brutte notizie. I temp… - sportli26181512 : Napoli, tegola Osimhen: può saltare cinque partite, ecco i tempi di recupero: Arrivano pessime notizie in casa Napo… - calciomercatoit : ??Che tegola per il #Napoli di #Spalletti: lesione di secondo grado al bicipite femorale?? - Eurosport_IT : Tegola Osimhen ?? Il Napoli dovrà fare a meno di lui per almeno un mese #SerieA | #Napoli | #Osimhen | #Infortunio -