Meteo, dalla prossima settimana exploit delle temperature: venerdì temporalesco (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel corso della prossima settimana un nuovo exploit delle temperature colpirà il Meteo italiano. Questo venerdì sarà caratterizzato da diversi temporali. La situazione Meteorologica italiana è destinata a stupire tutti, con un nuovo exploit dei valori termici pronti a colpire dalla prossima settimana. Durante questo venerdì però piogge e temporali continueranno a farla da padrone. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Nel corso dellaun nuovocolpirà ilitaliano. Questosarà caratterizzato da diversi temporali. La situazionerologica italiana è destinata a stupire tutti, con un nuovodei valori termici pronti a colpire. Durante questoperò piogge e temporali continueranno a farla da padrone. L'articolo proviene da Inews24.it.

MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 19.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 6.1km/h, #Press. 1007.7hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 20.0ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 6.1km/h, #Press. 1007.8hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 20.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 6.1km/h, #Press. 1007.9hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 21.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 6.1km/h, #Press. 1008.3hPa - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 21.4ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 5.0km/h, #Press. 1008.7hPa -