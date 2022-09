La Corea del Nord è una potenza nucleare: ecco l'annuncio di Kim Jong Un (Di venerdì 9 settembre 2022) La Corea del Nord è una potenza nucleare, lo ha sancito per legge lo stesso Kim Jong Un. 'Oggi abbiamo completato una missione storica', ha commentato il leader NordCoreano. La nuova norma che ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) Ladelè una, lo ha sancito per legge lo stesso KimUn. 'Oggi abbiamo completato una missione storica', ha commentato il leaderno. La nuova norma che ...

