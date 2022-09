Kvaratskhelia, il georgiano coi piedi di Diego voluto solamente dal Napoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Il pensiero comune che ha accompagnato l'arrivo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli - georgiano quindi scarso - ricorda che l'approccio al calcio è dannatamente superficiale e troppo spesso basato sui cliché, piuttosto che sulla realtà dei fatti. Kvara, infatti, è forte anche perché georgiano, visto che trascina in campo le radici culturali del suo Paese e un vissuto che altrove sarebbe stato diverso. A differenza di molti suoi coetanei connazionali, è fortunato perché suo padre Badri è un calciatore. Nel 2001, quando nasce Khvicha, gioca in Azerbaigian, nel Semkir. Per riconoscenza, nonostante sia nato a sua volta in Unione Sovietica nella Georgiana, sceglie di rappresentare la nazionale azera (tre presenze). Il bambino vive un'infanzia in cui il pallone è centrale ed è tra i pochi motivi di gioia nel perenne clima di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Il pensiero comune che ha accompagnato l'arrivo di Khvichaalquindi scarso - ricorda che l'approccio al calcio è dannatamente superficiale e troppo spesso basato sui cliché, piuttosto che sulla realtà dei fatti. Kvara, infatti, è forte anche perché, visto che trascina in campo le radici culturali del suo Paese e un vissuto che altrove sarebbe stato diverso. A differenza di molti suoi coetanei connazionali, è fortunato perché suo padre Badri è un calciatore. Nel 2001, quando nasce Khvicha, gioca in Azerbaigian, nel Semkir. Per riconoscenza, nonostante sia nato a sua volta in Unione Sovietica nella Georgiana, sceglie di rappresentare la nazionale azera (tre presenze). Il bambino vive un'infanzia in cui il pallone è centrale ed è tra i pochi motivi di gioia nel perenne clima di ...

