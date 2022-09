Elezioni | Letta | “Ministero a Milano? Idea che non mi scandalizza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) “L’della presenza di unnon è nuova: per me non è uno scandalo che ci sia un pezzo di sistema amministrativo pubblico che ha delle ramificazioni sul territorio”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico, durante un punto stampa a. “Nel 2000, quando ero ministro dell’Industria, aprii un ufficio del, per tutto quell’anno e mezzo aldell’Industria io ho passato tutti i lunedì a. Il tema di fondo è farne qualcosa di funzionale, non di propagandistico – ha aggiunto – Lo feci io allora, non mi sembra una grande nuova, mi sembra normale che si discuta di queste cose, soprattutto in un Paese come il nostro, molto decentrato e molto ...