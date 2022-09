Discarica di Roncigliano | il Tar dice “no” alle richieste del Comune di Ardea

(Di venerdì 9 settembre 2022)– L’ordinanza del Sindaco Metropolitano di Roma Capitale relativa ai conferimenti dei rifiuti all’interno delladiresta valida. Il Tar del Lazio, infatti, ha respinto la richiesta avanzata daldiper sospendere l’efficacia del provvedimento e conseguentemente bloccare i conferimenti dei rifiuti di Roma, che allo stato attuale stanno proseguendo senza sosta. Il Tar, nel respingere ledel, ha ritenuto “indimostrato che il conferimento indisposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale o di pregiudizio per la salute delle persone” e non ha ritenuto sussistente il periculum in mora vista la “grave e persistente crisi legata alla gestione dei ...

Per i giudici del Tar 'continua a essere indimostrato che il conferimento indisposto ...Roberto Gualtieri per far fronte all'emergenza rifiuti ha prorogato l'apertura del sito di...Il Tar respinge il ricorso dei comuni di Albano Laziale e Ardea contro la riapertura delladiai rifiuti di Roma e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della apertura dello spazio espositivo della Vaccheria all'Eur spiega: 'Eravamo convinti della giustezza e ...Fino al 15 novembre la discarica di Albano Laziale, dove Roma conferisce parte dei suoi rifiuti, non chiuderà. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo del Lazio, respingendo la domanda di sospensione ...