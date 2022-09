Contro il digital divide. Satellite Eutelsat di Tas partito verso lo spazio (Di venerdì 9 settembre 2022) In arrivo nello spazio un nuovo Satellite per combattere il digital divide. Realizzato da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), Eutelsat konnect vhts è stato lanciato con successo dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, grazie al vettore Ariane 5, gestito da Arianespace. Il Satellite, costruito per l’operatore internazionale Eutelsat, avrà lo scopo di fornire connettività mobile e a banda larga ad alta velocità in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Eutelsat A colpire di Eutelsat sono innanzitutto le sue dimensioni. Con nove metri d’altezza – pari a un edificio di tre piani -, un’apertura alare di più di 45 metri e una massa al lancio di circa 6,4 tonnellate è il ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) In arrivo nelloun nuovoper combattere il. Realizzato da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%),konnect vhts è stato lanciato con successo dalloporto europeo di Kourou, in Guyana francese, grazie al vettore Ariane 5, gestito da Arianespace. Il, costruito per l’operatore internazionale, avrà lo scopo di fornire connettività mobile e a banda larga ad alta velocità in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.A colpire disono innanzitutto le sue dimensioni. Con nove metri d’altezza – pari a un edificio di tre piani -, un’apertura alare di più di 45 metri e una massa al lancio di circa 6,4 tonnellate è il ...

lacittanews : In arrivo nello spazio un nuovo satellite per combattere il digital divide. Realizzato da Thales Alenia Space, join… - Digital_Day : Musk la spunta sull'utilizzo di un rapporto scomodo sulla sicurezza di Twitter nella sua vertenza contro il social… - solounastella : RT @digitalsat_it: #Italvolley da sogno contro la #Francia: vince al tie-break e vola in semifinale. Gli altri 3 quarti di finale in direta… - digitalsat_it : #Italvolley da sogno contro la #Francia: vince al tie-break e vola in semifinale. Gli altri 3 quarti di finale in d… - TuttoTechNet : Eolo contro il digital speed divide: velocità raddoppiata nei piccoli comuni -