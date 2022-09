Barcellona, che caos con l’Atletico Madrid: nessuno vuole Griezmann (Di venerdì 9 settembre 2022) La situazione di Griezmann sta assumendo i contorni del grottesco. Atletico Madrid e Barcellona sono in diatriba per non avere il campione del... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) La situazione dista assumendo i contorni del grottesco. Atleticosono in diatriba per non avere il campione del...

AntoVitiello : Come anticipato da @DiMarzio trattativa avanzata del #Milan per prendere Sergiño #Dest del #Barcellona in prestito… - gippu1 : Allenatori che hanno sconfitto in campionato José #Mourinho con almeno 4 gol di scarto: - Pep Guardiola (Barcellon… - gabrieleburini : @Lozar88 Concordo con te, il problema è che quello del Barcellona è un caso isolato. La Fiorentina 22/23, in otto p… - Infoempleo : ??????Siete appassionati di #social_media e cercate un #lavoro che vi permetta di aiutare la vostra comunità ???… - Angelo006100 : RT @Mistrall59: @clubuds Di una cosa son sicuro, che questo teppista in Spagna non ci andrà mai, ancora meno a Barcellona. I Mossos d'Esqua… -