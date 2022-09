Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 8 settembre 2022 (Di venerdì 9 settembre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 8 settembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato alla morte della Regina Elisabetta II ha totalizzato 2273 spettatori (share 13.65%); su Canale5 lo Speciale Tg5 – Addio Elisabetta ha avuto 1763 spettatori, 10.73% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1225 spettatori (7.42%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha totalizzato 763 spettatori (4.22%) nella prima parte e 333 (2.12%) nella seconda, mentre su Rai3 la puntata del programma La Grande Storia ne ha avuti 564 (3.63%). ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo Speciale Tg1 dedicato alla morte della Regina Elisabetta II ha totalizzato 2273 spettatori (share 13.65%); su Canale5 lo Speciale Tg5 – Addio Elisabetta ha avuto 1763 spettatori, 10.73% di share, nell’anteprima e 1161 (10.28%) nel programma vero e proprio. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1225 spettatori (7.42%) nella media dei vari episodi; su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha totalizzato 763 spettatori (4.22%) nella prima parte e 333 (2.12%) nella seconda, mentre su Rai3 la puntata del programma La Grande Storia ne ha avuti 564 (3.63%). ...

occhio_notizie : Ascolti tv giovedì 8 settembre 2022: Speciale Regina Elisabetta vince contro The Queen? #ascoltitv #datiauditel - NZeccato : RT @Emanuele4Music: Ascolti tv giovedì 8 settembre 2022: TG1 Speciale Regina Elisabetta (13.7%), The Queen – La Favola (10.7%) | Dati Audit… - Emanuele4Music : Ascolti tv giovedì 8 settembre 2022: TG1 Speciale Regina Elisabetta (13.7%), The Queen – La Favola (10.7%) | Dati A… - Gio55981465 : RT @saziato_: Sono incavolato #TerraAmara sospesa dal 19 settembre dopo gli ottimi dati di ascolti che ha fatto è una follia... - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 8 settembre 2022: Mai scherzare con le stelle, Andiamo a quel paese, Lazio-Feyenoord, dati Audit… -