APSS di Trento | Concorso per Vari Posti come Dirigente Medico

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma diha pubblicato un Bando diper la ricerca die Figure Professionali, disciplina di radiodiagnostica. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo indeterminato. Bando diSi rende noto che e' indettopubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di, disciplina di radiodiagnostica (determinazione della direttrice del Dipartimento risorse umane n. 1174/2022 del 16 agosto 2022) (CD 22/22). Requisiti ed Invio della Domanda La domanda deve essere compilata e inviata ...

BasicLifeSupp : Contratto di lavoro a condizione di coprire turni fuori sede. Corte d’appello di Trento boccia l’Apss -

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

...di prevenzione " Invito alla vita " di Ama e responsabile del Centro salute mentale di. "È ... specialmente sul territorio, coordinando il Progetto Invito Alla Vita promosso da. "Il ...Il giudice del lavoro diha per ribaltato la situazione, imponendo all'assicurazione Enpam ... Tanya non era assunta dalla, ma prestava la sua opera come collaboratrice a Pozzo di Fassa, nel ... A Trento la festa di inaugurazione dei centri salute mentale e disturbi del comportamento alimentare In riferimento alla relazione del Segretario UIL Alotti rieletto alla guida della Uil del Trentino, stona l'auspicio che la medicina di famiglia venga messa ...Trento, il tribunale ha dato ragione al fratello della dottoressa, unico erede. Adesso l’Enpam dovrà risarcirlo con 125mila euro. La sorella lavorava in convenzione ...