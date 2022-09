Apple Car una storia infinita: come sarà, quando uscirà? (Di venerdì 9 settembre 2022) Life&People.it Tra gli amanti dei motori e della tecnologia non ci si chiede altro: la famigerata Apple Car quando uscirà? Ci ritroviamo davanti ad un vero e proprio fenomeno commerciale e culturale, in quanto la modernissima auto, seppur ancora non esistente è diventata in poco tempo addirittura più popolare della Tesla. Miracoli che solo l’azienda fondata da Steve Jobs può riuscire a fare. Un sondaggio svela l’hype dei potenziali acquirenti A dare la notizia, oggettivamente significativa, è stato il risultato di un sondaggio condotto negli Stati Uniti da Strategic Vision. Semplice la procedura: il team di esperti ha infatti chiesto a un cospicuo campione di nuovi proprietari d’auto (circa 200.000) di indicare quale potrebbe essere la prossima automobile da acquistare in futuro; dopo Toyota (38%) e Honda (32%) il 25% degli ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 9 settembre 2022) Life&People.it Tra gli amanti dei motori e della tecnologia non ci si chiede altro: la famigerataCar? Ci ritroviamo davanti ad un vero e proprio fenomeno commerciale e culturale, in quanto la modernissima auto, seppur ancora non esistente è diventata in poco tempo addirittura più popolare della Tesla. Miracoli che solo l’azienda fondata da Steve Jobs può riuscire a fare. Un sondaggio svela l’hype dei potenziali acquirenti A dare la notizia, oggettivamente significativa, è stato il risultato di un sondaggio condotto negli Stati Uniti da Strategic Vision. Semplice la procedura: il team di esperti ha infatti chiesto a un cospicuo campione di nuovi proprietari d’auto (circa 200.000) di indicare quale potrebbe essere la prossima automobile da acquistare in futuro; dopo Toyota (38%) e Honda (32%) il 25% degli ...

