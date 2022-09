“Addio alla monarchia” | la bomba su Re Carlo poco fa | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 settembre 2022) La notizia della morte della Regina Elisabetta II ha lasciato il mondo intero completamente senza parole. La data di ieri, 8 Settembre 2022, non verrà dimenticata facilmente. Con la sua scomparsa è finita un’era, ora con ReIII inizia una nuova avventura per la Famiglia Reale, la quale sembra essere sempre più a rischio. La morte di Elisabetta II aprirà a un periodo di austerity per labritannica che rischia di perdere la magia che l’ha caratterizzata finora. Lo ha confermato a Fanpage.it lo scrittore e giornalista Vittorio Sabadin: vediamo insieme le sue parole.La Regina Elisabetta con il suo carisma era riuscita a conquistare l’affetto e la simpatia non solo dei suoi sudditi, ma anche del mondo intero. La figura del nuovo sovrano, ReIII, potrebbe mettere in serio pericolo la...